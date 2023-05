Martedì 23 Maggio 2023, 05:55

Riparte dal Lazio il Pet Camper tour, la campagna itinerante organizzata dall'associazione Pet Carpet in collaborazione con Polizia e Anas. La campagna vuole sensibilizzare contro l'abbandono degli animali d’affezione e il 27 e 28 maggio 2023 sarà presente a Corchiano, in occasione del Primo Raduno "Camper dell'Infiorata", per ribadire l’importanza della sicurezza stradale.

L’evento, giunto al suo terzo anno, è stato ideato dalla giornalista Federica Rinaudo, presidente dell’associazione Pet Carpet, e promuove varie iniziative contro l’abbandono e per la sicurezza stradale.

Lo slogan della campagna 2023 “Fai la differenza. Anche in strada il mondo è di tutti #superatimasoloinamore” lotta in difesa di tutti gli animali domestici e selvatici, purtroppo spesso vittima di incidenti a causa della velocità.

Ogni anno, infatti, sono migliaia gli incidenti stradali che coinvolgono gli stessi umani, in molti casi provocati, purtroppo, proprio da cani o gatti crudelmente abbandonati sul ciglio della strada prima delle vacanze. Per questo l’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, si è attivata per il terzo anno consecutivo in versione on the road per evidenziare queste tematiche delicate, soprattutto durante la stagione estiva.

Testimonial della tappa a Corchiano sabato 27 e domenica 28 sarà il modello e attore belga Brice Martinet, attualmente al cinema nel nuovo film "Book Club, il capitolo successivo" con Jane Fonda e tra poco nelle sale anche con il film "Un matrimonio mostruoso" con un super cast italiano. Martinet, grande amante degli animali, arriverà proprio a bordo del suo camper insieme alla famiglia e i suoi inseparabili cagnolini per supportare il progetto del Pet Camper Tour.

Questo fine settimana Corchiano vedrà tanti camperisti e amanti degli animali, chiunque potrà partecipare agli eventi incentrati sul legame che unisce l’uomo e animali: incontri, storie, consigli degli esperti, laboratori, gioghi, gadget e video dediche del cuore. Una mission solidale che si avvale di un vademecum stilato da polizia di Stato, Anas e Pet Carpet per osservare un corretto comportamento alla guida. Info su www.petcarpetfestival.it