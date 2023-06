Mercoledì 14 Giugno 2023, 05:20

Domani il Monterosi dovrà indicare ufficialmente la sede dove giocare le proprie sfide casalinghe nel primo, fondamentale, step propedeutico all’iscrizione al prossimo campionato di serie C che dovrà essere poi completata entro martedì 20 giugno.

Questo problema, che si protrae da tre anni vista l’indisponibilità ad ospitare partite dei campionati professionistici del Marcello Martoni di Monterosi, sarà risolto indicando come stadio casalingo il Bonolis di Teramo.

Nelle ultime ore c’è stato qualche problema con il comune abruzzese, ma tutto sembra essersi risolto.

Ad emergere però in queste ore in casa biancorossa, è la notizia del probabile addio del direttore generale Fabrizio Lucchesi.

Lucchesi, che ha un contratto con il Monterosi fino al 30 giugno 2024, sembra essere ad un passo dall’accordo con il Padova compagine che milita nel girone A della serie C.

La trattativa ha subito un’accelerazione negli ultimi giorni con Lucchesi che sembra essere vicino allo sbarco nel club veneto.

Con il possibile addio di Lucchesi bisognerebbe coprire la casella lasciata vacante dall’ex direttore generale di Fiorentina e Roma.

In questo momento, a gestire i dossier più caldi del Monterosi, c’è l’amministratore delegato Anthony Aliano, molto vicino al presidente Mauro Fusano e gestore della trattativa per giocare a Teramo.

Aliano però, non è propriamente un uomo di calcio e per affrontare un mercato che sta entrando nel vivo ci sarebbe bisogno di un uomo esperto, anche se il Monterosi ha fatto un sondaggio con Carlo Musa che quest’anno ha ricoperto l’incarico di direttore sportivo alla Viterbese nella seconda parte di stagione.

Lucchesi in questi anni ha praticamente ricoperto il doppio ruolo: sia direttore generale che sportivo ma il primo sarebbe per l’appunto assegnato ad Aliano.

Con la partenza di Lucchesi però, sarebbe probabile anche l’addio in panchina del tecnico Leonardo Menichini. Lui ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e dalla società ancora non gli hanno comunicato nulla. Menichini attenderà fino alla scadenza del contratto, poi si guarderà intorno visto che ha ricevuto diverse offerte che non ha preso in considerazione in attesa delle mosse del Monterosi.