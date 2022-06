Viterbo, i bambini fanno sport grazie all'Esercito. L'Educamp Coni per la prima volta alla caserma Saloni

La caserma Saloni apre le porte ai bambini viterbesi. La scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo sulla Cassia Cimina ospiterà dai primi di agosto, per la prima volta, i bambini iscritti all'Educamp del Coni 2022. L'iniziativa, nata da una collaborazione tra l'istituto di formazione e Comitato regionale Coni, offre la possibilità di sperimentare diverse attività sportive con metodologie e strategie innovative, studiate per le diverse fasce d'età, intervallate da attività ludiche e ricreative. Le lezioni saranno interamente organizzate e condotte da tecnico-sportivi, laureati e diplomati Isef. Per i ragazzi sarà un'occasione per conoscere e praticare diverse discipline sportive avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport.

Il generale di divisione Alberto Vezzoli, comandante dell'istituto, ha accolto con entusiasmo il progetto «che oltre a offrire un aiuto importante alle famiglie viterbesi sottolinea ancora una volta lo stretto legame dell'Esercito e della Scuola sottufficiali in particolare, alla realtà cittadina. Lo sport e la preparazione fisica sono elementi imprescindibili del nostro essere soldati, perché rappresentano la sintesi dei valori che trasmettiamo ai giovani allievi marescialli: impegno, spirito di gruppo, voglia di superare i propri limiti. Sono contento di aprire le porte della caserma Saloni per realizzare questa iniziativa e concretizzare una importante collaborazione con il Coni».

Entusiasta il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola. «L'Educamp presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo sottolinea - rappresenta una novità importante per il nostro costante impegno di promozione sportiva sul territorio del Viterbese. Per questo voglio ringraziare il generale Vezzoli, che aprendo le porte della bellissima struttura consente a centinaia di ragazzi e ragazze di vivere un'esperienza all'insegna dei sani valori insiti nella pratica sportiva. Dopo oltre due anni davvero difficili per la nostra società, offrire a tanti giovanissimi questa opportunità rappresenta un piccolo quanto significativo contributo verso quella normalità auspicata da tutti noi».

La caserma ospiterà i ragazzi nel periodo 1°-12 agosto tra i 5 e i 14 anni di età