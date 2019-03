Gruppo di ciclisti falciato da un'auto a Tarquinia, uno di loro è grave

Auto travolge un gruppo di sei ciclisti. Uno è in fin di vita al Gemelli di Roma. E' accaduto questa mattina a Tarquinia.



Un uomo alla guida della sua vettura, per cause in corso di accertamento, ha investito il gruppo di ciclisti. Uno di loro ha riportato gravi lesioni e per questo è stato elitrasportato nella Capitale, al policlinico Gemelli dove si trova in prognosi riservata. Gli altri cinque sono stati soccorsi dal 118 e portati negli ospedali di Tarquinia e Civitavecchia in codice giallo.



Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della locale stazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA