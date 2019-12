Grave infortunio sul lavoro in un'officina meccanica: operaio in codice rosso al Gemelli

Un operaio di cinquanta anni è rimasto gravemente ferito a un braccio, mentre era impegnato nella lavorazione di un metallo al tornio.



L'incidente si è verificato in una officina meccanica, situata nell'area industriale di Prataroni, a Civita Castellena (Viterbo) nel primo pomeriggio. Dopo i primi soccorsi, prestati dai compagni di lavoro, l'operaio è stato trasferito con l'eliambulanza del 118 in un ospedale romano. Il trasferimento e il ricovero sono avvenuti con un codice rosso.



Sul luogo dell'incidente sono già intervenuti gli ispettori del lavoro della Asl viterbese e i carabinieri per cercare di accertarne la dinamica. Ultimo aggiornamento: 17:27