Dall'università di Viterbo al marketing globale, gli studenti fanno fortuna con la start-up

«Non avevamo nemmeno i soldi per le sedie e ora viaggiamo verso un fatturato superiore a un milione di euro». Sono giovani, hanno idee brillanti e competenze per realizzare. E così, dal nulla, la loro start-up a nemmeno quattro anni dal lancio, sta facendo parlare di sé anche all'estero e si è imposta come leader in digital marketing. La ByTek Marketing, nata a fine 2014, oggi conta 7 soci, 10 dipendenti e collabora con circa 30 copywriter. Età media: 25 anni. Come e da chi nasce l'idea della...