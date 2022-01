L'era glaciale 4.0: i mammut tornano sul serio. E l'agricoltura diventa digital

L’ultimo gruppo di mammut si è estinto 4.000 anni fa, chiudendo un ciclo, quello della scomparsa di questi mammiferi, che era iniziato 6.000 anni prima. Un progetto da 15 milioni di dollari vuole ora riportarli in vita. Storie da era glaciale 4.0 - Tempo di ritorno, con la missione dichiarata di salvare il pianeta. È davvero possibile un ritorno dei mammut? A mettere a punto il progetto è la start-up biotech Colossal. Si tratta di riconvertire le cellule degli elefanti asiatici in staminali più versatili con il Dna del mammifero estinto, conservato sotto il permafrost siberiano. Da qui parte il numero di gennaio di MoltoFuturo, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Parliamo di cambiamenti climatici, dei rischi che la Terra corre, delle possibili contromosse e degli scenari, anche dal punto di vista delle produzioni della terra e dei prodotti che troveremo sulla nostra tavola. Alessandra Camilletti ne parla con Gabriele Rosana e Carlo Ottaviano.