George Clooney fa impazzire Sutri, Sgarbi gli regala un suo libro

di Federica Lupino

"È bello anche dal vivo!". George Clooney non delude le aspettative, anzi. La star di Hollywood a Sutri (provincia di Viterbo) è ammirato da decine di curiosi accorsi non appena si è diffusa la notizia della sua presenza. Unico grande assente, il sindaco. E non un primo cittadino qualunque: dalle ultime amministrative a governare sulla cittadina è Vittorio Sgarbi che ha comunque voluto omaggiare un ospite così famoso donandogli, per tramite del proprio vice Felice Casini, un volume scritto di suo pugno.LEGGI ANCHE: George Clooney ferito in un incidente in Sardegna. Il medico: «Voleva solo tornare sul set» Clooney questa mattina era a Sutri per alcune riprese di Catch-22, una miniserie internazionale co-prodotta da Sky Italia con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. Diretta da George Clooney, che si è ritagliato anche un ruolo da attore, consiste in sei episodi è basata sull’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller. Per l'occasione, il centro storico è stato trasformato in quello di Palermo e di Bologna durante il dopoguerra. La star è attesa all'inizio di agosto anche a Viterbo, scelta come set per altre riprese della stessa serie che andrà in onda su Sky Atlantic nel 2019 e segna il ritorno in tv della star dopo E.R., che lo ha reso famoso in tutto il mondo.