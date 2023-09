New York, Amal e George Clooney padroni di casa alla parata di stelle per gli "Albie Awards"

Sabato 30 Settembre 2023, 13:53

L'evento, dedicato all'avvocato sudafricano Albie Sachs noto per le sue battaglie l'apartheid, mira a mettere in luce "individui coraggiosi che, a grande rischio personale, hanno dedicato le loro vite alla giustizia". Alla cerimonia hanno partecipato star come Anne Hathaway, Meryl Streep, Julianne Moore, Viola Davis, Rachel Weisz, Greta Gerwig, Mary J. Blige, Scarlett Johansson e Sofia Vergara. Gli Albie di quest'anno hanno reso omaggio al Dr. Denis Mukwege, fondatore dell'Ospedale Panzi nella Repubblica Democratica del Congo, che ha aiutato oltre 70.000 vittime di violenze sessuali in tempo di guerra. Ha ricevuto il Premio alla Carriera. George Clooney mette in vendita la villa sul lago di Como: la richiesta (fuori mercato), il valore attuale e il prezzo d'acquisto