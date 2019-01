​Forti piogge su Tarquinia, salvati quattro automobilisti rimasti intrappolati

Ultimo aggiornamento: 17:38

Il maltempo di queste ore non ha dato tregua nella cittadina di Tarquinia (Viterbo), dove si sono registrati diversi allagamenti in molte zone del litorale. L’incessante pioggia, che è iniziata a cadere dalle prime ore del mattino, ha causato inondazioni in località Marina Velca, Roccaccia, al lido e in località Grottelle.Qui i vigili del fuoco sono intervenuti per portare in salvo quattro automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto, a causa del fango che ha invaso la carreggiata. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale, così come altre strade comunali e provinciali. Nel quartiere Case Bianche un fulmine ha colpito il quadro elettrico del sistema di drenaggio del seminterrato delle palazzine, pertanto l’acqua ha raggiunto gli appartamenti al primo piano.I pompieri hanno evacuato i condomini e iniziato le operazioni di deflusso dell’acqua. Al lavoro anche l’Aeopc di Tarquinia e il gruppo comunale di Protezione civile. Le squadre di volontari hanno utilizzato le idrovore per liberare le strade dall’acqua.A Montalto di Castro, invece, il maltempo non ha causato particolari disagi.