Fondi per feste di Natale in tutto il Viterbese, a secco Palazzo dei Priori

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre a Palazzo dei Priori ancora non sanno neanche se fare o meno il bando per il Natale, in mezza Tuscia si sono già organizzati e hanno pure ottenuto i fondi dalla Regione. Sono infatti in arrivo 180 mila euro per 17 iniziative ammesse a finanziamento. Tra i progetti respinti invece c'è proprio quello del Comune di Viterbo.La diatriba sull'organizzazione della festa ancora non è chiusa. Giovedì sera in consiglio l'assessore Marco De Carolis, rispondendo a un'interrogazione sul numero di domande presentate per allestire il Natale e l'intenzione di procedere all'affidamento tramite bando, ha risposto: «Verificheremo». Il Caffeina Christmas village si sposterà a Sutri, ormai è deciso.Nel momento in cui qui è ancora tutto in alto mare, altri si stanno già muovendo. Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 12 gennaio 2020: su 111 domande finanziate per un totale di un milione, 17 sono made in Tuscia.Via libera dunque a Lubriano (12.150 euro), Comunità montana dei Cimini (13.500), Capranica (12 mila), Vetralla (12 mila), Blera (10.800), Oriolo Romano (12 mila), Acquapendente (7.556), Carbognano (8 mila), Calcata (6.120), Canino (10.800), Piansano (12 mila), Bassano in Teverina (11.952), Castiglione in Teverina (11.200), Vallerano (10.800), Vitorchiano (5.040), Caprarola (1.220) eCivitella d'Agliano (5.760).Solo 22 quelle ritenute non ammissibili, tra cui l'iniziativa Momo e i suoi amici presentata dal Comune di Viterbo, che invece lo scorso anno si era aggiudicato 14 mila euro per la realizzazione del bosco natalizio in piazza del Plebiscito, albero addobbato compreso. Quest'anno zero.