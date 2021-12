Flaminia Civita Castellana, arriva Battistelli, Sciamanna festeggia i 100 gol

Novità nella rosa della Flaminia Civita Castellana.

Da ieri è a disposizione del tecnico Federico Nofri, il terzino destro Andrea Battistelli, che si è allenato con i nuovi compagni di squadra . Si tratta di un ritorno; l’esterno basso, romano, classe 2002, cresciuto nella giovanili della Lazio ha già indossato la casacca della società di Civita Castellana nelle stagioni 2019- 2020 e 2020-2021 collezionando 34 presenze. L’estate scorsa si era trasferito alla Nuova Florida sempre in serie D: a ora però è di nuovo in rossoblù « Ho scelto di tornare – dice il difensore – perché qui mi sento come a casa mia. C’è in ambiente sereno, un tecnico molto attento e preparato e una società seria. Tutto ciò ti permette di lavorare bene e con la massima serenità » .

Il centrocampista Francesco Manoni e il laterale Enrico Rondoni hanno lasciato la società rossoblù: il primo è passato al Cassino.

«La Flaminia calcio ringrazia i due giocatori per l’impegno e la serietà dimostrata e gli augura le migliori fortune»

La società si è complimentata con Jacopo Sciammana che domenica ha messo a segno contro il Montespaccato, il centesimo gol in carriera. « Dopo le 100 presenze in maglia rossoblù – ha detto il presidente Francesco Bravini un altro traguardo prestigioso raggiunto dal nostro bomber a cui vanno le nostre congratulazioni. È ancora giovane e quindi speriamo di vederlo festeggiare anche le 100 reti con la nostra casacca»

. Il bomber cresciuto nella Lazio classe 1990, ha realizzato 16 reti tra i professionisti e altre 84 nei campionati di serie D, 50 delle quali con la maglia della Flaminia Civita Castellana, dove ha raggiunto e superato anche il traguardo delle cento partite da qualche domenica. Il traguardo è stato e festeggiato ieri alla ripresa degli allenamenti con tutta la squadra. «“ La ricerca a raggiungere questa meta era iniziata da qualche domenica – ha raccontato Sciammana- e ci sono riuscito grazie all’apporto della squadra»”.