Arianna Silveri (in arte Olivia xx) duetta con Fiorella Mannoia nel suo programma

La cantautrice Arianna Silveri - in arte Olivia xx - ha duettato ieri sera in tv con Fiorella Mannoia, nel corso della trasmissione “La versione di Fiorella” in onda su Rai Tre.

La giovane, di Civita Castellana, ha presentato il brano “Solo una figlia”, inserito nel lavoro della cantante romana e scritto da Arianna, che racconta la storia di due adolescenti; una sposa bambina e una vittima delle violenze del padre. La scorsa settimana è uscito il suo nuovo singolo "Leggera" mentre il brano "Solo una figlia" è nserito nel nuovo album di Fiorella, "Padroni di niente".

Con questa canzone Olivia xx si era già imposta all’attenzione del pubblico, nel concorso firmato da Amnesty International "Voci per la libertà", nel quale aveva vinto il "Premio del pubblico".

Per la giovane e talentuosa cantante, che ha partecipato anche ad "Amici", si è trattato di un momento importante della sua nuova e già brillante carriera canora. Cantare sul palco in diretta tv insieme alla Mannoia «è stata una bella esperienza», ha detto. Di Arianna Silveri sta per uscire il suo primo album di inediti, con all'interno otto brani.