Festa di 18 anni in villa al mare, 15 ragazzini multati

Festa di 18 anni in vila al mare, 15 ragazzini multati.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tuscania, in servizio perlustrativo di notte a Tarquinia in località Marina Velca, sono intervenuti alle 2 all’ interno di una villa, in un complesso residenziale, dove era in corso una festa per festeggiare il 18 compleanno della proprietaria dell’ abitazione.

I militari hanno trovato 15 ragazzi di età tra i 18 e i 22 anni intenti nei festeggiamenti.Tutti sanzionati per violazione delle misure di contrasto al covid-19

Ultimo aggiornamento: 12:38

