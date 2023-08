Lunedì 14 Agosto 2023, 06:10

Bel tempo, mare pulito e spiagge in sicurezza. L’estate sul litorale viterbese è nel pieno del suo splendore e la settimana di Ferragosto è sinonimo di relax, divertimento e condivisione di momenti speciali con amici e familiari.

A Montalto Marina c’è l’attesa per i tanti giovani di accendere questa notte i falò in spiaggia, una tradizione che incarna perfettamente lo spirito di Ferragosto: una festa che anche quest’anno vede il 15 e il 16 una girandola di eventi per grandi e piccoli. Dalle feste in spiaggia con musica dal vivo alle esibizioni di artisti di strada lungo le vie del lido. Domani a Montalto e Tarquinia non mancherà invece il tradizionale spettacolo pirotecnico in un clima festoso che riempie di gioia i villeggianti di tutte le età.

La spiaggia di Montalto di Castro

IL FLUSSO TURISTICO

Tuttavia in tanti lamentano di un calo del flusso turistico rispetto lo scorso anno. «È un’estate partita male - dicono gli operatori del settore - perché nei mesi di maggio e giugno il tempo è stato instabile e molte persone hanno rimandato o rinunciato alle vacanze, poi c’è poca gente durante la settimana e i costi di gestione sono aumentati».

I PREZZI

Ma quanto costa alle famiglie prendere il sole sulle spiagge attrezzate? A Montalto Marina, nella fascia alta stagione (luglio-agosto), per l’affitto giornaliero di un ombrellone e due lettini si spende in media 22 euro. Tra i servizi c’è l’animazione, la doccia, l’area giochi per i più piccoli e in alcuni stabilimenti anche la piscina. «Rispetto lo scorso anno - dice il gestore dello stabilimento il Cambusiero - non abbiamo modificato il tariffario. I prezzi sono gli stessi anche per quanto riguarda le consumazioni al bar».

Una situazione simile si presenta nella vicina Tarquinia, dove nei mesi di maggio e giugno sono state poche le presenze in spiaggia. «Se andiamo a vedere lo storico - spiega Marzia Marzoli, presidente regionale del Sindacato italiano dei balneari - la prima settimana di agosto di quest’anno è stata quella con meno presenze. Possiamo dire che per molti le vacanze sono iniziate in questi giorni con Ferragosto alle porte. Molte prenotazioni - continua Marzoli - le abbiamo da ieri e tante persone stanno raggiungendo amici e parenti. Ma la differenza la stanno facendo gli stranieri: spagnoli, francesi e un buon 80% di presenze di cittadini tedeschi. I prezzi? Qui a Tarquinia in media un ombrellone e due lettini sono 25 euro».

LA SICUREZZA

Mentre i villeggianti in questa settimana di Ferragosto affollano sempre più le spiagge, dietro c’è un macchina organizzativa pronta a garantire la sicurezza ai bagnanti: il progetto Mare Sicuro della Guardia costiera. È presente con due battelli e tutti i giorni, fino al 20 agosto, sono invece due le moto d’acqua con operatori specializzati pronti al soccorso in mare. C’è quella dei Vigili del fuoco e della Compagnia del Mare Lifeguard. In supporto i sub della Protezione civile e i cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio, la Fin e la Polizia locale. Alto è infatti il livello di attenzione sullo svolgimento in sicurezza delle attività in mare, con l’implemento delle attività di vigilanza per reprimere comportamenti pericolosi e irregolari da parte anche dell’utenza diportistica. Il tutto è sotto controllo della Guardia costiera locale in stretto contatto con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

La Guardia costiera di Montalto di Castro