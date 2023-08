Martedì 8 Agosto 2023, 05:20

La Favl Cimini Viterbo è vicina a chiudere con la punta Matteo Menghi e cerca un altro attaccante. Mentre la squadra è tornata ad allenarsi ieri agli ordini del tecnico Massimiliano Nardecchia dopo la sconfitta per 3-0 nella partita amichevole disputata domenica scorsa con inizio alle 17,30 sul terreno di gioco di Canepina contro i cugini della Flaminia Civita Castellana che militano nel campionato di Serie D. Seppur in avanti contro la Flaminia si sia cercato di costruire buone trame, è sempre mancato un terminale offensivo capace di concretizzare la mole di lavoro dei compagni.

Per cui, l'arrivo di un paio di attaccanti che possano garantire gol importanti è sicuramente un passo fondamentale. Matteo Menghi, classe 2000, ha esordito con la maglia della Viterbese in Serie C nel 2020 totalizzando in tutto 9 presenze. Ha poi giocato in Serie D con Rieti, Roma City e Vis Artena. Oltre ad una carenza nel reparto avanzato, contro la Flaminia Civita Castellana, i ragazzi di Massimiliano Nardecchia hanno pagato, come è normale in queste partite del calcio d'agosto, il fatto di avere appena sei giorni di allenamento nelle gambe essendo iniziata la preparazione lo scorso lunedì 31 luglio. Tanto è vero che la Favl Cimini ha retto bene fino alla prima mezz'ora di gioco.

La Flaminia Civita Castellana poteva contare infatti su qualche giorno di preparazione in più e su un assetto di gioco già rodato, visto che la compagine allenata da Federico nofri ha aggiunto solamente alcuni pezzi importanti all'ossatura di una formazione già competitiva. La Favl Cimini è invece una squadra praticamente tutta nuova, se si fa eccezione per il portiere Bertollini. Questa settimana la Favl Cimini potrà incamerare altro minutaggio nelle gambe e già dalla partita di sabato prossimo, in programma alle 11 a Roma sul terreno non gioca del Certosa squadra che milita anch'essa nel campionato di Eccellenza Laziale, si potrà vedere qualche progresso in più. Alla prima squadra sono stati aggregati anche alcuni ragazzi classe 2006 e 2005. Si tratta del centrocampista Vincenzo Martinozzi e del portiere Andrea Cordoano provenienti dagli Allievi Nazionali della Viterbese.

Degli attaccanti, rispettivamente ex Città di Cerveteri ed ex Dabliu Roma, Manuel Di Natale, e Patrizio Grillo, oltre al difensore Emanuele Lo Zito, al difensore Marco Ciucci e al portiere Giovanni Paolo Morelli provenienti dalle giovanili della Favl. Questa settimana i ragazzi di Nardecchia, proprio come già avvenuto in quella scorsa, effettueranno ogni giorno una doppia seduta di allenamento sul terreno di gioco di Vallerano fino a venerdì 11 agosto. Oltre a circa 150 sportivi arrivati da Civita Castellana, domenica pomeriggio sugli spalti dello stadio di Canepina erano presenti anche diversi spettatori provenienti da Viterbo.