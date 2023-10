Faleria, sabato Angelo Di Mario presenta il suo romanzo su Faleria

Sabato 7 ottobre a Faleria (VT), alle ore 17.15, nella suggestiva cornice di Piazza della Collegiata, nel cuore del centro storico del paese, sarà presentato il libro di Angelo Di Mario "Il mistero delle pergamene.

Ovvero ipotesi buffa sulle origini di Faleria", edito da EMIA. "Questo libro - scrive l'autore - è il romanzo di un amore smisurato per il mio paese, Faleria. Ed è l'amore per la nostra terra, le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra cultura paesana, il nostro dialetto, che dobbiamo assolutamente difendere e tramandare. Per far conoscere a chi verrà dopo di noi, alle future generazioni".

"La riscoperta del dialetto, in questo caso Faleriano, e il rievocare ambientazioni e atmosfere tipiche di tradizioni popolari assai pregne di umanità - afferma Italo Arcuri, giornalista, scrittore ed editore - il filo conduttore di questo romanzo nel romanzo, in cui la storia si sviluppa tra Faleria, Civita Castellana, Roma e il mondo intero.

Quasi un'allegoria dei tempi che viviamo e che fa del "locale", del paese, il "globale", la città ,e viceversa".

Dialogherà con l'autore Michele Di Mario. Leggerà brani tratti dal libro Lamberto Rinaldi. Commenterà musicalmente la presentazione la Banda Brasilino Severini. Interverrà il Sindaco di Faleria Walter Salvadori. Presenterà il Consigliere comunale Nicola Rinaldi. Seguirà rinfresco e firma copie del libro.