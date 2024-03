Faleria, il ragazzo scomparso ritrovato in una casa di campagna: sta bene

Ritrovato il ragazzo di Faleria scomparso ieri a Faleria. Adrian Nicu Pruna, 28 anni, è stato rintracciato dai Vigili del Fuoco e dagli uomini della protezione civile del gruppo comunale di Calcata. Si era rifugiato in una casa di campagna.

Il ragazzo sta abbastanza bene ed è stato preso in consegna dai carabinieri. In base alle prime informazioni disponibili, Adrian Nicu ha trascorso la notte in quella casa.

La sua scomparsa aveva destato preoccupazione in tutto il paese, ieri erano state subito avviate le ricerche dopo la denuncia dei genitori.