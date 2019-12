Fabrica di Roma, tamponamento provoca due feriti

Un tamponamento tra tre auto è avvenuto intorno alle 19, sulla provinciale Faleriense poco dopo l'abitato della frazione Faleri, nel comune di Fabrica di Roma nei pressi degli stabilimenti industriali. L'incidente ha causato due feriti. Sono rimasti coinvolti nello scontro un uomo e una donna in stato interessante, che sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Civita Castellana.



Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Fabrica di Roma e i vigili del fuoco che hanno estretto una persona rimasta incastrara nell'abitacolo.