Fabrica di Roma, è morto Alfredo Canonici per anni medico legale della Asl

E’ morto a Fabrica di Roma (Viterbo) Alfredo Canonici, 69 anni, per anni responsabile del Distretto Asl Vt 5 di Civita Castellana. E’ stato anche medico legale ed ha collaborato per anni con la Procura di Viterbo. Sotto la sua direzione è stata inaugurata la cittadella della salute di via Petrarca.



Canonici si è sempre adoperato per risolvere problematiche anche complicate, per aiutare sia le persone e sia le istituzioni.



I funerali si svolgeranno domani (lunedi) nella chiesa cattedrale di Campagnano di Roma alle ore 16.30. La messa sarà officiata dal vescovo della diocesi monsignor Romano Rossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA