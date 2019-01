Un uomo di 83 anni è morto questa mattina a seguito di un malore alla Cittadella della Salute. L'ottantatrenne si trovava presso il Cup, in attesa di effettuare le analisi del sangue e prima di entrare in ambulatorio ha accusato un forte dolore petto.



Nonostante l'intervento della guardia medica presente nell'edificio e il successivo tentativo del 118 di rianimarlo attraverso il defibrillatore, l'uomo non ce l'ha fatta. © RIPRODUZIONE RISERVATA