Martedì 20 Giugno 2023, 05:20

Colleghi e amici, ma anche semplici clienti. Tutti chiedono lutto cittadino per la morte di Paolo Morincasa. Il ristoratore di 72 anni morto nel suo locale domenica mattina, dopo essere stato colpito da una frana che ha fatto cedere il solaio. Poche ore dopo la notizia del decesso su tutti i social si sono moltiplicati post non solo di cordoglio ma anche di grande rispetto. I colleghi ristoratori hanno già annunciato che il giorno del funerale abbasseranno le saracinesche. Un modo per rendere omaggio a chi un ristorante lo portava avanti da più di 40 anni e che sul territorio di Montefiascone era diventato un punto di riferimento. Affollano le pagine Facebook di Paolino al Miralago i ricordi di tanti clienti che fino al giorno prima del crollo erano stati da lui a trascorrere momenti felici.

«Eri la nostra seconda casa - scrive una cliente sui social -, tanto che ci dicevano se portavamo anche le ciabatte sotto al nostro tavolo davanti al televisore vicino al caminetto che ci inebriava con il profumo di ciccia e salsicce. Abbiamo trascorso pranzi e cene in tua compagnia, in compagnia di tuo figlio e tua figlia, di tua moglie e tua sorella. Non dimenticheremo mai le tue battute ed i tuoi svariati stati d’animo, ma soprattutto non dimenticheremo mai i momenti felici e tutte le ricorrenze che abbiamo passato mangiando da te. Lasci questo mondo in modo assurdo, senza preavviso, i tuoi figli saranno degni di te e ti renderanno onore continuando la tua professione. Ci sarebbero altre mille cose da dire ma non troviamo neanche le parole. Sei stato un degno comandante della tua nave, tanto purtroppo da non abbandonarla mai».

Il comune di Montefiascone, prima di ufficializzare le sue mosse, aspetta la fissazione del funerale, data che arriverà non prima degli esami autoptici. Oggi in tarda mattinata la Procura affiderà l’esame al medico legale.