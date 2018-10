Crisi Smavit, nessun accordo. «Licenziamento collettivo per 25 lavoratori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi della Smavit, società di Vitorchiano (Viterbo), sembra essere arrivata all'ultima fermata. La Fiom-Cgil viterbese ha comunicato che la procedura di licenziamento collettivo per 25 persone è conclusa.La storica azienda produttrice di vasche, piatti doccia e sanitari in acciaio porcellanato avrebbe quindi avviato i licenziamenti del personale. «Dopo un anno di cassa integrazione straordinaria, l’azienda non ha raggiunto il piano di risanamento previsto, ed è stato impossibile raggiungere un accordo perchè, anche nel corso dell’incontro di fine procedura alla Regione, l’azienda non ha accettato di subordinare le uscite alla volontarietà dei lavoratori»: così rileva la Fiom di Roma nord-Viterbo.«Altri posti di lavoro che vengono cancellati - aggiunge il sindacato - su un territorio già colpito duramente dalla crisi e per il quale torniamo a chiedere, alla politica e a tutte le istituzioni competenti, un confronto per individuare urgenti soluzioni utili alla tutela dei posti di lavoro, sia quelli persi che quelli in essere».