La Fiom Cgil festeggia 120 anni

La Fiom, il sindacato dei metalmeccanici della Cgil, festeggia 120 anni. «Sono 120 anni della storia dei lavoratori e dell'industria di questo Paese» ha detto Francesca Re David, numero uno Fiom, in occasione dell'evento promosso all'università di Lettere di Roma tre. Re David ha ripercorso alcune delle tappe principali della federazione ed il ruolo dei metalmeccanici, ma anche ricordato che «ora si guarda al futuro» . Al centro il tema dei giovani, del sindacato "inclusivo" e "la forza" del sindacato confederale: con la necessita' di "adeguarsi al mondo che cambia" e di "rafforzare le alleanze", ha detto. Re David ha anche richiamato le manifestazioni in programma sabato 26 giugno indette tra l'altro per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti fino a fine ottobre. Sul palco, oltre ad alcune testimonianze di giovani lavoratori precari, è intervenuto anche Maurizio Landini, nuemro uno Cgil e già segretario Fiom.