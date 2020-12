I metalmeccanici ternani insieme alle Rsu di Treofan e Sangemini: «Manifestiamo con voi»

Per prima cosa la solidarietà ai lavoratori di Treofan e Sangemini. E poi paura per la tenuta del tessuto economico del territorio: eccolo il sunto della presa di posizione dei sindacati provinciali dei metalmeccanici di Terni, della Fim, Fiom e Uilm. Sono loro, sono i lavoratori di Treofan e Sangemini che al momento rischiano il proprio posto di lavoro, posti di lavoro che non ci possiamo permettere di perdere. La sidero - meccanica, la chimica e l’agroalimentare rappresentano la stragrande maggioranza del manifatturiero nella provincia ternana che ancora determina il tessuto sociale ed economico, settori che vanno difesi”.

Solidarietà e presenza alla manifestazione che le Rsu delle due fabbriche in crisi terranno sabato prossimo 12 dicembre, alle 8.30: “Saremo insieme ai lavoratori della Treofan e della Sangemini per impedire l’ulteriore indebolimento del tessuto sociale ed economico del territorio”.

