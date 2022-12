A Narni il congresso della Fiom Cgil di Terni si apre con il ricordo del partigiano Ivo Germani

A Narni il congresso della Fiom Cgil di Terni. Si svolgerà nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre il VII congresso della Fiom Cgil provinciale di Terni, presso l’Auditorium San Domenico di Narni. In apertura, domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 15.00, avverrà la deposizione di una corona di fiori presso Largo Germani, in ricordo del partigiano Ivo Germani. A seguire, alle ore 16.00, è prevista la relazione del segretario generale della Fiom di Terni, Alessandro Rampiconi. I lavori proseguiranno poi nel pomeriggio e nella giornata di venerdì per essere conclusi intorno alle ore 16.30 da Luigi Camposano, responsabile Formazione della Fiom Cgil nazionale. Inifine, alle 17.30 sarà convocata la nuova assemblea generale per l’elezione del segretario generale.