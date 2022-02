Positivi sotto i 7mila, ma nessun comune della Tuscia è ancora Covid-free: tutti i numeri

Il Sars-Cov2 batte in ritirata ma le conseguenze delle scorse settimane in cui la sua corsa sembrava inarrestabile si fanno ancora sentire nella Tuscia. Lo dimostrano i dati che arrivano dal territorio: nessuno dei 60 comuni della provincia può ancora vantarsi di essere Covid-free. Manca il traguardo per un soffio il piccolo comune di Tessennano dove è rimasto un solo contagiato. Negli altri, invece, la situazione è ben diversa.

I casi maggiori, come ovvio che sia vista la mole di residenti, spetta al capoluogo: Viterbo conta 1.749 positivi. Ma in rapporto alla popolazione spiccano i dati di Vasanello con 177 e Bassano Romano con 152 contagi. A livello assolto, dopo la città dei Papi si piazza Montefiascone con 340, Vetralla con 309, Civita Castellana con 279, Tarquinia con 270, Fabrica di Roma con 264,Orte con 248, Nepi con 238.

Ecco, invece, i dati dei restanti comuni: 83 casi ad Acquapendente, 20 ad Arlena di Castro, 47 a Bagnoregio, 6 a Barbarano Romano, 22 a Bassano in Teverina, 27 a Blera, 88 a Bolsena, 17 a Bomarzo, 21 a CXalcata, 67 a Canepina, 62 a Canino, 56 a Capodimonte, 126 a Capranica, 98 a Caprarola, 34 a Carbognano, 46 a Castel Sant’Elia, 33 a Castiglione n Teverina, 42 a Celleno, 12 a Cellere, 31 a Civitella d’Agliano, 107 a Corchiano, 72 a Faleria, 11 a Farnese, 39 a Gallese, 28 a Gradoli, 51 a Graffignano, 31 a Grotte di Castro, 24 a Ischia di Castro, 22 a Latera, 7 a Lubriano, 87 a Marta, 179 a Montalto di Castro, 20 a Monte Romano, 134 a Monterosi, 15 a Onano, 58 a Oriolo Romano, 74 a Piansano, 8 a Proceno, 170 a Ronciglione, 37 a San Lorenzo Nuovo, 111 a Soriano nel Cimino, 161 a Sutri, 147 a Tuscania, 43 a Valentano, 70 a Vallerano, 148 a Vitorchiano, 17 a Vejano, 128 a Vignanello e 15 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Il totale dei positivi scende dopo settimane sotto quota 7mila: sono 6.939 i casi presenti al momento in provincia, dei quali 83 sono in ospedale (anche questo dato è in calo). In particolare, 29 positivi sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 4 nella Terapia intensiva Covid, 40 a Medicina Covid di Belcolle e 10 nel reparto omologo di Montefiascone, mentre 6856 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sempre ieri, altri due morti per Covid-19: un 85enne di Viterbo deceduto nel suo domicilio e un 83enne di Orte, che era ricoverato a Belcolle. I guariti, invece, sono stati 613.