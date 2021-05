30 Maggio 2021

di Federica Lupino

(Lettura 2 minuti)







Il virus continua a calare ma non smette di creare problemi. A Bomarzo è finita in quarantena fino 4 giugno la classe 5A della scuola primaria di primo grado. A Onano, intanto, dopo i numerosi casi dei giorni scorsi (40 su 928 residenti, ovvero il 4,32% della popolazione) il Comune e la Asl hanno deciso di effettuare una campagna straordinaria di screening, offrendo alla popolazione la possibilità di sottoporsi gratuitamente e su base volontaria al test antigenico rapido. L’appuntamento è per domani e dopodomani dalle 9 alle 19.

La curva ieri ha segnalato 11 i nuovi casi (3 a Viterbo, 2 a Civita Castellana, 2 a Gallese, 1 a Bolsena, 1 a Bomarzo, 1 a Piansano, 1 a Tarquinia) e 2 idecessi: un 84enne di Acquapendente e un 87enne di Viterbo. Sono invece 16 le persone guarite o negativizzate. Ancora giù i ricoveri: 27 sono i pazienti al momento presenti nei reparti Covid (24 a Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva). I restanti 411 positivi stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Intanto, nella bassa Tuscia una nuova iniziativa per l’accoglienza degli utenti e l’aumento dei centri vaccinali. Firmato a Civita Castellana il protocollo d’intesa tra i comitati della Croce Rossa Italiana di Nepi-Castel Sant’Elia-Monterosi , Civita Castellana e di Corchiano, per l’assistenza alle persone che hanno scelto di utilizzare il centro vaccinale dell’ospedale Andosilla. I volontari della Cri avranno il compito di agevolare l’afflusso delle persone prima dell’inoculazione e durante l’attesa nonché di assisterle dopo il vaccino.

La campagna vaccinale in tutta la provincia prosegue, viaggiando sulle 3mila dosi somministrate ogni giorni. Il totale dei vaccinati almeno con la prima dose arriva quindi a oltre 163mila mentre gli immunizzati sfiorano i 50mila. Le prenotazioni restano stabili, invece, a 115mila circa. Da domani partono le prenotazioni sulla app Ufirst per partecipare all’Open week Astrazeneca. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria.