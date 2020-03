A Viterbo salgono a 4 le vittime del virus: oggi un decesso a Capranica e 15 nuovi casi

Quarto morto per coronavirus nel Viterbese. Dopo la 79enne di Bolsena, la 78enne di Viterbo e il 78enne di Montefiascone, oggi si aggiunge l'83enne di Capranica, ricoverato reparto di Malattie infettive Cvid-19 di Belcolle, con pregresse patologie e con un quadro clinico già seriamente compromesso.

In particolare, l'uomo si era sentito male tre giorni fa all'Andosilla, dove effettuava la dialisi. Era stato portato al pronto soccorso di Civita Castellana, quindi sottoposto al tampone e trasferito a Viterbo. Tutti gli operatori sanitari dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana, sottoposti a tampone nei giorni scorsi, a seguito del contatto con il paziente oggi deceduto, sono risultati negativi.

Sono 15, inoltre, i nuovi casi accertati di positività, comunicati oggi dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo: 14 stanno trascorrendo la convalescenza presso la propria abitazione, 1 è ricoverato all’ospedale Belcolle. Queste persone, già tutte precedentemente in isolamento domiciliare fiduciario o in ricovero, sono residenti nei seguenti comuni: 6 a Viterbo, 3 a Tuscania, 2 a Vignanello, 1 a Montefiascone, 1 a Oriolo Romano, 1 a Grotte di Castro e 1 a San Lorenzo Nuovo.

Il Team operativo Coronavirus, tramite i professionisti psicologi che operano al suo interno, ha già informato i cittadini interessati circa l’esito dei tamponi eseguiti e, al contempo, ha prontamente avviato il lavoro di ulteriore definizione della catena epidemiologica dei contatti stretti, con la determinante partecipazione delle Amministrazioni locali.

In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi accertati, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 176, più i 5 casi accertati in strutture extra Asl e già noti. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 131 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 32 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 1 nel reparto di medicina Covid, 5 sono ricoverate in Terapia intensiva, 3 all’ospedale Spallanzani e 4 sono le persone decedute.

