Virus, terza vittima nel Viterbese: morto un anziano di Montefiascone

Terza vittima del coronavirus nella Tuscia. Non ce l'ha fatta un anziano di Montefiascone, colpito dal Covid-19 nei giorni scorsi. L'uomo, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Belcolle, va ad aggiungersi alla lista nera dei morti in provincia: la prima è stata una 79enne di Bolsena, quindi una 78enne di Viterbo, ricoverata allo Spallanzani di Roma.

Cresce il contagio nella cittadina sul lago di Bolsena. Oggi due nuovi casi accertati. A darne notizia il sindaco Massimo Paolini sui social: «Abbiamo avuto aggiornamento dei dati del nostro comune e purtroppo dobbiamo registrare 8 casi di corona virus accertati. Le persone coinvolte sono tutte monitorate e cosi anche le persone che ne sono venute in contatto sono in isolamento, con sorveglianza attiva da parte delle autorità sanitarie. Le notizie di nuovi contagi - spiega Paolini - purtroppo non arrivano in modo inaspettato e io con tutta l'Amministrazione vi stiamo vicini e vi terremo sempre informati su tutte le novità che sono di rilievo sia sulle norme di contenimento che su tutte le iniziative che stiamo intraprendendo. Bisogna stare a casa».



