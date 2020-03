Coronavirus, positivo il medico di famiglia a Capodimonte: decine di pazienti a rischio quarantena

Positivo al Covid-19 il medico di medicina generale di Capodimonte (Viterbo). L'uomo, che sarebbe in quarantena da qualche giorno, non è in gravi condizioni ma a preoccupare è la possibilità che abbia trasmesso il virus a decine di pazienti. Ora sarà compito degli esperti della Asl, riuniti nei due Toc, team operativi coronavirus, ricostruire nel dettaglio la rete di contatti avuti dal dottore nelle ultime due settimane allo scopo di contenere il contagio, mettere tutti in quarantena ed effettuare i test nei casi sospetti.



Con il medico di famiglia di Capodimonte, e considerati gli altri tre casi scoperti oggi a Tuscania, salgono a 35 i casi di positività nel Viterbese. Ultimo aggiornamento: 12:11