Nuovi contagi: i due casi a Tessennano, il paese più piccolo della Tuscia

Colpito dal virus anche Tessennano, il più piccolo comune della Tuscia. Oggi due nuovi casi accertati dalla Asl di Viterbo, a seguito dei risultati dei tamponi eseguiti ad una famiglia. La madre e uno dei due figli sono risultati positivi, l’altro, Cristiano Morosini che ricopre la carica di consigliere comunale di Tessennano, è invece risultato negativo. Il consigliere, con spiccato senso civico e dovere di rappresentare l’istituzione, ha reso pubblico la situazione familiare con un avviso alla cittadinanza sul sito dell’ente.«Questa mattina sono arrivati i risultati del tampone con esito di positività al virus per mia madre e mio fratello – si legge nella lettera - mentre il mio è negativo. Noi fortunatamente stiamo tutti bene, siamo in isolamento a casa e seguiamo rigorosamente le indicazioni che ci vengono date. Abbiamo avvisato Ermanno - continua la lettera - e gli abbiamo chiesto come sindaco di diffondere a tutti la notizia di quanto accaduto al fine di poter informare la cittadinanza. Invito tutti a stare a casa propria, rispettare le ordinanze e i consigli che vi vengono dati. Siamo forti e tutti insieme con l'aiuto del Nostro San Liberato tutto tornerà meglio di prima».Il sindaco Ermanno Nicolai nel frattempo ha provveduto ad attuare tutte le procedure possibili relative al contenimento del virus.