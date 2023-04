A Corchiano il concerto del Quartetto Planking nella chiesa di San Biagio con gli auguri di Pasqua

La chiesa di San Biagio a Corchiano ha ospitato un’iniziativa organizzata dal Comune, dall’assessorato alla cultura e dalla Proloco, per augurare a tutti una Buona Pasqua. Il Quartetto Planking si è esibito in un concerto, con musiche inedite, dirette dal maestro F. Sugoni, in una atmosfera quasi mistica.

Tra un brano e un altro, il maestro ha interagito con il pubblico, descrivendo il fagotto e la sua storia. Ha accennato le note iniziali della Sagra della Primavera di I. Stravinskij, perché tale opera inizia con l’assolo del fagotto. Per tutti i componenti del quartetto applausi a scena aperta.

La cantante ha deliziato i presenti anche con un brano tratto dalla Carmen di G. Bizet. Alla fine del concerto, il sindaco Gianfranco Piergentili ha ringraziato il quartetto e augurato ai presenti gli auguri per la prossima Pasqua.