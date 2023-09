Venerdì 15 Settembre 2023, 05:26

Stadio Enrico Rocchi, cosa succede adesso? Dato che dopo che la sentenza del Tar del Lazio di mercoledì mattina, il Comune di Viterbo potrà procedere con l'affidamento dell'impianto di via della Palazzina alla Fc Viterbo, che è stata l'unica società a rispondere alla manifestazione di interesse indetta da Palazzo dei Priori? Prima c'è da risolvere la questione Regione. Poi, una volta che tutte le procedure saranno state portate a termine, potrebbe tornare anche a ripresentarsi l'ipotesi di una discesa in campo di Piero Camilli (che attualmente è sponsor), visto che l'ex patron aveva già fatto sapere che avrebbe preso in considerazione l'idea di impegnarsi in prima persona solamente una volta avuta la certezza della disponibilità dello stadio Enrico Rocchi. Prima di convocare in Comune i dirigenti della Fc Viterbo, Chiara Frontini dovrà risolvere però il nodo Regione. La Pisana è infatti proprietaria del terreno di gioco del Rocchi, delle mura di cinta, oltre che di un gabbiotto, mentre tutto il resto dell'impianto è del Comune di Viterbo. Per questo, prima dovrà essere trovato un accordo tra Palazzo dei Priori e la Regione. La Pisana dovrebbe infatti emettere una delibera con cui darebbe in affidamento al Comune di Viterbo i beni dell'impianto di via della Palazzina attualmente di sua proprietà. Solo dopo aver superato questo ostacolo , la Sindaca potrà convocare i rappresentanti della FC Viterbo per procedere con l'accordo della concessione dello stadio Enrico Rocchi per disputare le partite casalinghe di questa stagione. C'è da sottolinea che le trattative tra i due enti sono già iniziate e si trovano a buon punto. Sarà però molto difficile che venga tutto risolto prima del prossimo 24 settembre, in occasione della seconda partita casalinga della FC Viterbo contro il Villalba, con la squadra che quindi giocherà nuovamente a Vignanello come in occasione della partita di domenica scorsa vinta con il punteggio di 2-1 contro la Luiss Roma. La data più certa resta quella dell'8 ottobre quando la squadra allenata da Massimiliano Nardecchia riceverà la Romulea. Intanto è uscito l'accoppiamento della Coppa Italia, con la FC Viterbo che disputerà i sedicesimi di finale con gara di andata e ritorno contro la Pescatori Ostia. La prima partita è in programma a Vignanello il 20 settembre, mentre il ritorno è previsto in trasferta il 4 ottobre. La FC Viterbo sta continuando a preparare l'impegno di dopodomani sul terreno di gioco di Casal del Marmo contro l'Astrea, al cospetto di una formazione abituata a giocare in questo tipo di categorie e che in queste prime uscite ha comunque destato una buona impressione profilandosi così come un ostacolo molto duro.