In attesa del rimpasto, arriva l'infornata. In 91 sono pronti a entrare in servizio: la maggior parte subito, alcuni a settembre. I concorsi stanno volgendo quasi tutti al termine e per il Comune i rinforzi sono manna dal cielo, nel momento in cui «tutti i settori sono in difficoltà». Per il sindaco Giovanni Arena le forze fresche «saranno sufficienti se distribuite in maniera omogenea».A prendere servizio saranno 12 istruttori direttivi amministrativi, 4 istruttori direttivi contabili, 6 istruttori direttivi tecnici, 4 istruttori direttivi di polizia locale, un istruttore direttivo programmatore esperto, 18 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili, 9 istruttori tecnici geometri, 12 agenti di polizia locale, 4 collaboratori amministrativi, 4 operai specializzati, 2 commessi manutentori, 4 vice custodi cimiteriali, un istruttore direttivo assistente sociale, un dirigente tecnico, 2 operatori guida museo. «Le richieste per gli amministrativi - dice il sindaco - mi sono arrivate un po' da tutti i settori. E non ce n'è uno che goda di ottima salute». Alla fine è andata meglio del previsto. «I posti a concorso erano 44, ma essendoci le risorse per assumere possiamo scorrere le graduatorie degli idonei e prenderne di più. Saranno dunque quasi il doppio». Per il Comune è un toccasana. «Quando forzavo la mano per accelerare gli atti amministrativi continua Arena - mi sentivo rispondere che tra ferie e mancanza di personale non si poteva fare. Con questo inserimento così massiccio tali motivazioni dovrebbero attenuarsi. Certo, servirebbero più persone: ad esempio i vigili sono il 50 per cento del necessario. Quando ho iniziato io il personale del Comune ammontava a oltre 450 persone. Oggi sono circa 310. Ma se distribuiti bene, in maniera omogenea per riequilibrare tutti i settori, con i nuovi andiamo vicini a quanto necessario».Alcuni concorsi si devono però ancora chiudere. «Sono appena usciti gli ammessi agli orali della polizia locale, che entreranno verso la metà di settembre. A breve avremo i risultati degli amministrativi C. E l'8 settembre ci sarà lo scritto per l'unico posto da dirigente. Coprirà l'area tecnica: urbanistica o lavori pubblici. Attualmente Massimo Gai si occupa di entrambi». Gli alleati litigheranno per anche per avere il nuovo personale? «No, assolutamente». A settembre metterà mano anche alla rotazione delle posizioni organizzative. «Alcune si sono radicate in determinati settori da sempre e non va bene».