28 Maggio 2021

di Massimo Chiaravalli

Un nuovo assessore, quattro sedute di consiglio calendarizzate, bilancio consuntivo appena approvato in giunta. Sono le ultime novità a palazzo dei Priori, a partire dall’ingresso nella squadra degli assessori di Alessandro Alessandrini: ieri la Lega ha comunicato in via ufficiale il nome al sindaco Giovanni Arena, che oggi firmerà il decreto di nomina.

La riunione dei capigruppo ha stabilito che si tornerà in aula il 3, 10, 15 e 22 giugno. Il primo appuntamento sarà il più scoppiettante, perché all’ordine del giorno ci sono le interrogazioni, che arrivano dopo i problemi interni alla Lega. E a ruota è previsto l’ordine del giorno proposto dalla minoranza per inviare le carte sulla scuola a Santa Barbara alla Corte dei Conti. Ieri intanto è stato approvato il rendiconto, su cui saranno inevitabili i ritardi. Perché il termine ultimo per l’okay in aula scade lunedì prossimo, ma non può arrivare in consiglio prima di 20 giugno dal via libera della giunta.

Tornando alla Lega, ieri sono state confermate tutte le indiscrezioni: l’ex assessore del Comune di Guidonia prenderà il posto di Enrico Maria Contardo. A lui andranno le deleghe al bilancio e alle società partecipate. Gli altri due leghisti: Claudio Ubertini acquista la carica di vicesindaco e il verde pubblico, Ludovica Salcini il termalismo. In maniera insolita, il partito di Salvini ha ufficializzato tutte le novità prima che fossero firmate dal sindaco. «Firmerò domani (oggi per chi legge, ndc) la nomina e le modifiche delle altre deleghe. Ora sono in giunta per l’approvazione del rendiconto».

Essendo di competenza del defenestrato Contardo, la Lega ha voluto aspettare il via libera dell’atto prima di fare il nome di Alessandrini, evitandogli di trovarsi subito in giunta con una delibera non firmata da lui. La scelta è «improntata al criterio della competenza e della professionalità – spiegano i verdi - con il proposito di rilanciare l’azione amministrativa anche attraverso una nuova prospettiva per il bilancio comunale. Alessandrini è stimato professionista dalle comprovate competenze tecniche».