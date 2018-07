Clooney gira la fiction, il centro chiude

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Viterbo si ferma per George Clooney. Il divo di Hollywood dal primo al 4 agosto sarà in città per girare la mini serie da lui diretta Catch 22. Per agevolare gli attori e la troupe, buona parte del centro storico sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale. A spiegare come e quando i cittadini potranno soprattutto non potranno entrare nel centro ci hanno pensato il sindaco Giovanni Arena, gli assessori Alessia Mancini, Marco De Carolis e Claudia Nunzi e il produttore Enzo Sisti. «Ci saranno disagi per cittadini...