Civita Castellana, è tornata potabile l'acqua nel centro storico e nelle zone vicine

Questa mattina il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, ha firmato l'ordinanza che revoca la non potabiltà dell'acquedotto del Barco che si trova sulla via Nepesina. "In data 15/12/2021 - dice una nota -, la Asl Viterbo ha comunicato a questo ente che i valori dell’arsenico nell’acqua nel punto di prelievo Fontana Pubblica di Via Roma sono rientrati nei limiti stabiliti dalla legge". Il sindaco ha revocato perciò il divieto di potabilità che riguardava le località Fabbrece, via Nepesina, Fontana Quaiola, La Penna, Priati, Via Roma e la totalità del centro storico compreso il locale ospedale Andosilla.