Civita Castellana, lascia anche il secondo segretario comunale Giampieri: «Normale». Ma piovono le critiche

A Civita Castellana nuova defezione per la carica di segretario comunale. E' la seconda volta che accade, in poco meno di un anno e mezzo di gestione, nell'attuale amministrazione comunale targata Luca Giampieri. Quello in carica, Venera Diamante, si è dimesso per andare a ricoprire lo stesso ruolo nel Comune di Bracciano.«Non vedo problemi per portare avanti la macchina amministrativa, è stata una scelta personale ha sottolineato il sindaco Luca Giampieri - e ora sarà il vice dottor Marco Tomassetti a prendere il suo posto fino alla nuova nomina».

Tutto regolare, insomma. Ma non per i sindacati e i partiti di opposizione, che ricordano la lunga serie di uscite dagli uffici del palazzo comunale da quando governa il centro destra: dalle dimissioni di un geometra dall'ufficio tecnico, del funzionario che ricopriva l'incarico nel settore ambiente fino a una serie di richieste di aspettativa e pensionamenti. «Tutto questo -dice Stefano Di Meo segretario territoriale Uil Fpl- dipende da una macchina amministrativa che si è inceppata. Si tratta di complicazioni che sono frutto di errori pregressi».

Per Yuri Cavalieri, capogruppo in consiglio comunale di Rifondazione comunista, è un ulteriore segnale negativo. «Non è certo un buon segnale per questa amministrazione - dice - visto che è il secondosegretario generale che lascia questo incarico da quando c'è Giampieri, e senza contare uno che è stato dimissionato prima di arrivare. Stiamo assistendo a raffiche di dimissioni che fanno capire che c'è qualcosa che non va in questa gestione».Per Simone Brunelli, capogruppo Pd, «il sindaco aveva promesso di riorganizzare la macchina amministrativa in cento giorni, invece dopo poco più di anno e mezzo negli uffici continua a regnare il caos, che non permette l'erogazione di servizi di qualità ai cittadini. E' evidente che senza il supporto degli amministratoti i professionisti continueranno a scappare».