Civita Castellana, ladri messi in fuga: il sindaco ringrazia nonna coraggio

Alla nonna coraggio di Civita Castellana, che ha affrontato i ladri in casa, sono arrivati i complimenti del sindaco Luca Giampieri e anche la proposta per un riconoscimento. Insomma per la settantenne di origini marchigiane è stata una giornata di festa dopo la paura. Insieme ai complimenti del sindaco sono arrivati anche le felicitazioni di quanti la conoscono e l’apprezzano.

«Un grande ringraziamento alla nonna coraggio – ha detto il primo cittadino della città delle ceramiche - che con il suo intervento ha messo in fuga i due balordi che tentavano di intrufolarsi in alcune abitazioni. Merita di essere premiata per il suo intervento».

Il sindaco Giampieri ha poi annunciato novità per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. «Come amministrazione comunale – ha sottolineato - abbiamo ottenuto recentemente un finanziamento di 14 mila euro per il potenziamento della videosorveglianza fuori alle scuole e diverse telecamere verranno anche installate in altre zone nevralgiche della città, per dare sempre più strumenti alle forze dell’ordine che sono quotidianamente impegnate nel contrastare questi fenomeni delinquenziali e per questo non posso che ringraziarli a nome di tutta la cittadinanza».

Per tornare a nonna coraggio, ieri ha riunito intorno al tavolo tutto il nucleo familiare composto da marito, figlie, generi e nipoti per il pranzo. Tra una congratulazione è l’altra si è impegnata come vuole la tradizione marchigiana in cucina e ai fornelli per preparare i vincisgrassi che sono un piatto tipico dei maceratasi, area da cui proviene la donna balzata agli onori della cronaca