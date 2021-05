Civita Castellana celebra la festa del Primo maggio al Monumento del ceramista

,Primo Maggio a Civita Castellana. Come da tradizione, si è svolta la cerimonia della festa del lavoro, in via Mazzini davanti al Monumento al ceramista. Erano presenti le organizzazioni sindacali di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Fialc Cisal, loltre allo Spi Cgil, il corpo della Polizia locale con il comandante Buttarelli.

Il vice sindaco Matteo Massaini, insieme alle parti sociali, ha deposto una corona sul monumento. Poi sono seguiti gli inteventi. «Vorrei augurare a tutti di avere o, per chi lo ha perso sia prima della pandemia sia a causa del Covid-19, di ritrovare quanto prima un impiego - ha detto Massaini - perchè il lavoro è soprattutto dignità. E nei tempi correnti, dovrebbe essere ormai per ciascuno un diritto acquisito. Un ringraziamento particolare va ai sindacati che da sempre si battono per il rispetto dei diritti dei lavoratori e agli imprenditori e all'indotto. Tutti insieme, sono il fiore all’occhiello del nostro territorio che ha consentito di far conoscere Civita Castellana in tutto il mondo, esportando la nostra immagine oltre i confini».

Per le organizzazioni sindacali è intervenuto il segretario della Filctem Cgil, Mauro Vaccarotti, che ha ricordato come nel distretto si sia lavorato «per difendere i posti di lavoro e trovare nuove soluzioni per l'occupazione».

