Civita Castellana, ciclista di Gallese travolto da un pirata della strada

Ciclista travolto da un'auto pirata nella frazione di Borghetto a Civita Castellana. Si tratta di un uomo di 56 anni residente a Gallese che è stato trasferito prima all' ospedale Andosilla di Civita e successivamente al Gemelli di Roma per le numerose fratture riportate. L'auto che lo ha investito non si è fermata dopo l'impatto con il ciclista. I carabinieri della compagnia di Civita Castellana hanno avviato delle indagini e potrebbero risalire al guidatore attraverso alcune telecamere fisse entrate in funzione nella zona da poco tempo. L'incidente si è verificato strada borghettana poco dopo il bivio sulla Flaminia intorno alle 19. Subito dopo sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri di Civita Castellana . Ultimo aggiornamento: 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA