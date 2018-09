Civita Castellana, caso di scabbia in una scuola

di Ugo Baldi

Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana (che comprende, elementari e medie) ha pubblicato sul sito e nell'albo della scuola una informazione diretta al personale e i genitori in cui ha annuniato che: « Avendo ricevuto dalla Asl VT5 segnalazione di un caso di scabbia, in una delle classi del nostro istituto e dell’ attivazione delle dovute procedure di sorveglianza sanitaria, riporto di seguito alcune informazioni, a beneficio delle famiglie e del personale della scuola, sulla scabbia e sugli accorgimenti da adottare. Chiedo la collaborazione del suddetto personale e delle famiglie affinché comunichino tempestivamente l’eventuale insorgenza di una sintomatologia riferibile al caso in oggetto» .

A seguire infatto sono state pubblicati una serie di indicazioni e accorgimenti da adottare da parte del personale e dei familiari facendo presente che comunque «il rischio di diffusione nella scuola è molto basso».









Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:13



