Civita Castellana, biblioteca comunale senza riscaldamento e wi-fi. Scatta la protesta

I frequantatori della biblioteca comunale di Civita Castellana protestano per la scarsa accoglienza dei locali. A farsi portavoce delle proteste è Rifondazione comunista.

«La situazione è a dir poco disastrosa - ha detto il capogruppo in consiglio comunale, Yuri Cavalieri - perché i riscaldamenti non funzionano, costringendo utenti e personale a morire di freddo. Poi il wi fi non è attivo impedendo agli studenti di poter navigare liberamente. Inoltre, a causa della mancanza di questo servizio indispensabile,r isulta impossibile prendere in prestito i libri. Poi l’edificio è addirittura isolato telefonicamente».

E ancora: «Riguardo ai problemi strutturali dell’edificio sono ancora presenti, nonostante le segnalazioni, copiose perdite d’acqua nei bagni e l’umidità sta deteriorando pareti, documenti e libri. E’ evidente - aggiunge Cavalieri - che in queste condizioni la Biblioteca risulta scarsamente appetibile per gli utenti, sempre più sconfortati e meno numerosi. Controlleremo che questa situazione di abbandono non diventi una scusa per cedere alla tentazione esternalizzare un servizio che per anni è stata un vanto della nostra comunità».