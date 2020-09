Civita Castellana, 15 multati perchè senza mascherine

Multe per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione a Civita Castellana.

I carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno svolto nella serata di venerdì un servizio preventivo a largo raggio nei luoghi maggiormente frequentati di Civita Castellana, per verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione per evitare il diffondersi del coronavisu. Il servizio si è svolto nelle principali piazze e vie soggette a maggiore circolazione e assembramenti, oltre che nei locali, e nonostante la campagna di sensibilizzazione e l’invito ad usare tali dispositivi, più volte ribadito, i Carabinieri hanno sanzionato ben 15 persone sorprese in locali ed in assembramenti privi di mascherina. La multa è di circa 280 euro se pagata entro cinque giorni. I servizi proseguiranno anche nel fine settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA