Chiara Ferragni e Fedez a Caprarola: visita al palazzo Farnese con i figli Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez in gita a Caprarola. Nel piccolo paese dei Cimini c'è stato un po' di trambusto questa mattina per l'arrivo improvviso della coppia molto popolare sul web, che ha catalizzato l'attenzione dei caprolatti e dei turisti. La coppia ha visitato Palazzo Farnese con i figli e poi è salita su un pulmino per proseguire la gita.

«È stato un vero piacere - ha commentato il sindaco Angelo Borgna - e una graditissima sorpresa ospitarli a Caprarola, in visita a palazzo Farnese, insieme ai loro piccoli. Come tutti gli ospiti del nostro meraviglioso palazzo sono benvenuti e li invito a ritornare presto».