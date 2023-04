The Ferragnez, in arrivo seconda stagione e puntata speciale su Sanremo: quando esce e di cosa parla

L'attesa seconda stagione di "The Ferragnez - La serie" arriva su Prime Video. I primi quattro episodi della serie saranno disponibili in streaming dal 18 maggio, mentre la seconda parte (composta da tre puntate) uscirà il 25 maggio. Ma non finisce qui: Prime Video ha annunciato anche "The Ferragnez: Sanremo Special", un episodio speciale che debutterà dopo l'estate e che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. Nel comunicato ufficiale nessun riferimento all'ormai celeberrimo bacio di Fedez con Rosa Chemical e la (presunta) crisi che ne è seguita.

Fedez e Chiara Ferragni, cosa sappiamo su "The Ferragnez 2"

La coppia più celebre del web, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes «Most Powerful Fashion Influencer» a livello globale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all'attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista di "Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1" e host del grande successo "LOL - Chi ride è fuori".

Grazie allo show docu-reality Original "The Ferragnez - La serie", pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa. La seconda stagione di "The Ferragnez - La serie" prosegue la collaborazione tra la coppia e Prime Video, dopo una prima stagione di grande successo uscita a dicembre 2021. Il poster della seconda stagione di "The Ferragnez - La serie" è scattato dal duo di fotografi di moda Luigi & Iango.