Chiara Ferragni e Fedez, Pasqua con i figli al sole di Dubai (e crisi che sembra definitivamente alle spalle)

Chiara Ferragni e Fedez volano a Dubai insieme ai figli (e alla tata) per trascorrere qualche giorno di spensieratezza sulle spiagge. I Ferragnez così tornano a far circolare l'immagine di una famiglia unita che supera ogni crisi. Per i due protagonisti dello showbusiness italiano si tratta di una vera e propria fuga nel lusso.

Chiara Ferragni e Fedez, dove alloggiano

La coppia è ospite a Dubai del Bulgari Resort. La partenza sabato da Milano, quindi l'arrivo in aeroporto a Dubai. Con loro ha viaggiato anche la tata, cui i figli sono molto legati. Regali all'arrivo per i bimbi da parte dello staff dell'albergo, quindi domenica mattina in spiaggia approfottando del 27 gradi di temperatura massima (e 21 di minima). Non sono mancate, naturalmente le polemiche sui social, con Chiara Ferragni criticata per magrezza e colore troppo bianco della pelle. Ma qualcuno dimentica, forse, che a Milano d'inverno non si va al mare.

