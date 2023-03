Fedez e Chiara Ferragni, il figlio Leone compie 5 anni: la festa in famiglia

Doppia festa in casa Ferragnez. Nel gione della Festa del Papà il piccolo Leone Lucia Ferragni ha compiuto 5 anni, con tanto di torta gigante e scritta in stile Nintendo "Super Leone" sulla glassatura. La famiglia al completo si è fatta immortalare in un immancabile scatto social che racchiude tutta la felicità del quartetto.

La foto semmbra essere un'ulteriore prova che tra Fedez e Chiara Ferragni è tornato il sereno, dopo gli insistenti rumors del post-Sanremo che li vedevano sul punto di rompere: nella serata finale della 73esima edizione del festival, infatti, aveva fatto molto discutere il famoso bacio con la lingua che il rapper torinese Rosa Chemical aveva rifilato al collega milanese seduto in prima fila.

Un gesto improvviso e inaspettato, a cui Fedez aveva regito facendosi una grassa risata, come testimoniato dalle immagini della Rai. Ma finita la festa, si è scatenato un gran putiferio mediatico: molti invitavano il cantante di Milano a denunciare l'accaduto come possibile molestia, nel caso in cui l'episodio non fosse stato voluto o architettato ad hoc giusto per suscitare un po' di clamore extra. Altri avevano invece insinuato che Chiara Ferragni, conduttrice della serata finale insieme ad Amadeus, si fosse risentita per il "tradimento" del marito, "colpevole" di averle rubato la scena.

Poi sono arrivate le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che ha commentato il fatto sostenendo chela coppia fosse addirittura sul punto di divorziare. Nulla di tutto ciò ha tuttavia trovato un concreto riscontro e le immagini del compleanno del maschietto di casa sembrano mettere la parola fine alle voci di crisi. Una volta per tutte.

La festa dei Ferragnez

«Il quinto compleanno più felice per il bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e le ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Sono così orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco, dandoti il mio supporto», il commento scritto in inglese dalla mamma-blogger su Instagram.

Sempre sullo stesso social network, i genitori del bambino hanno diffuso un reel ricco di immagini di festeggiamenti che mostra la famiglia felice come non mai, compresa anche la sorellina Vittoria Lucia Ferragni.