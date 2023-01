Vento forte abbatte un albero sulla Cassia al km 49, disagi per la circolazione

Albero si abbatte sulla Cassia. Il forte vento che sta spazzando la provincia di Viterbo, in queste ore, ha portato all'interruzione della circolazione sulla statale Cassia, all'altezza di Sutri.

Fabrica di Roma, chiusa la provinciale Massarella per la caduta di un palo

Una pianta alta una decina di metri si è spezzata ed è caduta sulla sede stradale. E' accaduto al km 49, all'altezza del bivio per Trevignano. Disagi e rallentamenti al traffico in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il tronco dalla strada.